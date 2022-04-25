Şeker Pancarı Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şeker Pancarı Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Şeker Pancarı Yetiştiricisi ne iş yapar, Şeker Pancarı Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şeker Pancarı Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şeker Pancarı Yetiştiricisi Tanımı;

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Şeker Pancarı Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Şeker Pancarı Yetiştiricisi Maaşları

Şeker Pancarı Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şeker Pancarı Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şeker Pancarı Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.19

Meslek Adı :

Şeker Pancarı Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Şeker pancarının kaliteli, ekonomik ve daha bol üretimi için ekimi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gibi işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şeker Pancarı Yetiştiricisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sonbaharda tarladaki bitki artıkları ile pullukla sürmek (anız bozma), uygun tarım aleti ile tarlayı düzeltmek,

b) Elle taban gübresini yapmak, uygun tarım aleti ile toprağa karıştırmak suretiyle toprak hazırlığını yapmak,

c) Ekimden önce taş, kesek ve bitki artıklarından temizlemek,

d) Mibzer ile pancar tohumlarının, ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurarak ekimini yapmak, e) Pancar tohumları topraktan çıkınca yabancı ot temizliği için ilk çapalama yapmak,

f) Toprağın havalandırılması için birkaç kez çapalama işlemini yapmak,

g) Uygun büyüklüğe gelince seyreltme işlemini yapmak,

h) Hastalık ve zararlılara karşı uygun ilaç ve zamanında ilaçlama yaparak mücadele etmek,

i) Pancarın çıkış, gelişme ve hasat öncesi sulama ve bitkideki gelişme göz önünde bulundurarak gerekli sayıda sulamasını yapmak,

j) Pancar köklerinin sökülmesi, temizlenmesi, yapraklarının kesilmesi işlemlerini elle veya makine ile yaparak ürünü hasat etmek,

k) Sökülen pancarın özelliğini kaybetmeden korunması için yığınlamak,

l) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların bakımlarını yapmak,

m) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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