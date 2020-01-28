Şekerbank, afetzede müşterilerinin ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor
İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Elazığ depreminden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteleyecek. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, kredi ödemelerinin ertelenmesi sebebiyle doğacak...
İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Elazığ depreminden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteleyecek.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, kredi ödemelerinin ertelenmesi sebebiyle doğacak faiz bedelini Elazığ depreminden etkilenen müşterilerine 3 ay süreyle yansıtmayacak.
Uygulama, Şekerbank'ın Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı depremden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterileri için talep gerekmeksizin otomatik olarak gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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