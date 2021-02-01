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  3. Şekere yüzde 10 zam: Kilogramı 3,57 TL'den 3,93 TL'ye çıkarıldı!

Şekere yüzde 10 zam: Kilogramı 3,57 TL'den 3,93 TL'ye çıkarıldı!

Türkiye ŞEker Fabrikaları A.Ş. yetkilileri tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, geçtiğimiz ay 3,57 TL olan kristal şekerin kilogram fiyatının 3,93 liraya çıkarıldığı belirtildi.

Şekere yüzde 10 zam: Kilogramı 3,57 TL'den 3,93 TL'ye çıkarıldı!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bir kilogram kristal şekerin KDV hariç 3.57 TL olan fiyatının 3.93 TL'ye çıkardı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3,93 TL, KDV dahil 4,2444 TL’ye çıkarıldı. Tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 8 TL, KDV dahil 9,44 TL olarak belirlendi.

SAF ETİL ALKOL DE ZAMLANDI

2019 yılında yapılan zamla Türkşeker’in 50 kilogramlık Polipropilen torbadaki bir kilogram kristal şeker satış fiyatı, KDV hariç 3,57 TL’ye, KDV dahil fiyatı da 3,8556 TL’ye; tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 5,46 TL’ye, KDV dahil 6,44 TL’ye yükseltilmişti

Evrensel'in aktardığı habere göre, kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3.93 TL, KDV dahil 4.2444 TL’ye çıkarıldı. 

Tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 8 TL, KDV dahil 9.44 TL olarak belirlendi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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