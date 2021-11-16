Türkiye'de şeker pancarı üretimi oldukça yaygın ve popüler. Ancak, buna rağmen son zamanlarda firmalar, market veya bakkal sahiplerine şeker satmıyor. İddiaya göre, ellerinde şeker olan firmalar ise "şeker satmıyoruz, çok zarar ediyoruz" gibi cümleler kurarak satışı gerçekleştirmiyorlar. Marketlerde şeker, ya çok pahalı fiyatlarla tüketiciye sunuluyor, ya da hiç bulunmuyor. Son olarak şeker fabrikalarında fiyatlara ilişkin açıklama yapmasının ardından, "Şekere zam mı geldi, ne kadar geldi 2021? Şeker fiyatları ne kadar oldu 2021?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

ŞEKERE ZAM MI GELDİ, NE KADAR GELDİ 2021? ŞEKER FİYATLARI NE KADAR OLDU 2021?

Son zamanlarda maliyetleri artan şekeri, marketlerde görenler artık şaşırıyor. Uygun fiyata görmek ise neredeyse imkansız. Şeker fabrikaları, fabrika çıkışı 3.93 lira olan şeker fiyatına yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı.

Türkşeker’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; kristal şeker fiyatı 3.93 TL iken 4.91 oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5.30'a çıktı.