Şekerleme İmal İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şekerleme İmal İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Şekerleme İmal İşçisi (Elle) ne iş yapar, Şekerleme İmal İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şekerleme İmal İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şekerleme İmal İşçisi (Elle) Tanımı;

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Şekerleme İmal İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şekerleme İmal İşçisi (Elle) Maaşları

Şekerleme İmal İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şekerleme İmal İşçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şekerleme İmal İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.11

Meslek Adı :

Şekerleme İmal İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli maddeleri hazırlayıp pişirerek elle şekerleme ve çikolata yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şekerleme İmal İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerekli maddeleri formüle göre tartarak, elle karıştırmak,

b) Harareti ayarlayarak ve hamuru açıkta yahut vakumlu kaplarda pişirmek,

c) Şekerleme ve çikolatalara lezzet vermek, bunları süslemek için üstüne elle şeker ve diğer maddelerden koruyucu bir tabaka kaplamak,

d) Belirli bir tip şekerleme veya çikolata imalinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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