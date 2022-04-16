Şekerleme Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şekerleme Satış Elemanı görev tanımı nedir, Şekerleme Satış Elemanı ne iş yapar, Şekerleme Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şekerleme Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şekerleme Satış Elemanı Tanımı;

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Şekerleme Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Şekerleme Satış Elemanı Maaşları

Şekerleme Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şekerleme Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şekerleme Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.72

Meslek Adı :

Şekerleme Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı işyerinde veya reyonda müşterilere şekerleme çeşitlerinin satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şekerleme Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Müşterileri güler yüzle karşılamak,

b) Müşterileri şekerleme çeşitleri hakkında bilgilendirmek,

c) Müşterilerin talep ettiği şekerlemeleri tartmak,

d) Hediye paketi veya normal paketleme yapmak,

e) Telefonla sipariş almak, hazırlamak,

f) Kasa noktası yoksa ödemeleri tahsil etmek,

g) Satış belgelerini tanzim etmek,

h) Ürünleri çeşitlerine göre sınıflandırmak, teşhir etmek,

i) Ürünleri reyona yerleştirmek,

j) Fiyat etiketlerini değiştirmek, yenilemek,

k) Vitrin, reyon düzenlemesi yapmak,

l) Son kullanım tarihi geçen veya bozulan ürünleri ayırmak,

m) Eksilen biten ürünleri patron / yöneticisine bildirmek,

n) Müşterileri şikayet ve memnuniyetlerini patron / yöneticisine bildirmek,

o) Çalışma alanının tertip ve temizliğini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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