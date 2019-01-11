Sekmen’den Güneş Vakfı’na ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Güneş Vakfı'nı ziyaret etti.

Sekmen'i Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve yönetimi karşıladı. Türk Dünyası ve Türk Sporları ile ilgili yapılan görüşmede Sekmen şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum ve Türk Dünyası için yapmış olduğunuz gerek kültürel gerek bilimsel gerekse sportif girişimleriniz ve faaliyetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü sizler tarihimiz ve kültürümüz için gönül vermiş insanlarsınız. Sizin gibi insanların varlığı şehrimiz ve ülkemiz için her zaman umut vaat etmektedir. Bu konuda da belediyemiz ve şahsım adına üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımız sağlayarak her zaman yanınızda olduğumuzu bildiririz."

Ceylan ise, "Bu güne kadar düzenlediğimiz başta Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni olmak üzere tüm etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayıp her türlü imkan sağlayan belediyemize minnettarız. Ayrıca Türkiye ve Türk Dünyası için büyük önem arz eden Erzurum Türk Oyunları Şölenini düzenleyip Erzurum halkını kültürüyle ve sporuyla buluşturduğu için size çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA