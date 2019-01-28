Sekmen’in projesine Cumhurbaşkanından onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Erzurum Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada emekliler için 5 bin konut müjdesini açıklaması emeklileri sevince boğdu.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen'in girişimleri sonucu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konut yapımı için şehrin muhtelif yerlerinde arsa tahsisinde bulunmuştu. Gerekli yazışmaların yapılmasının ardından gözler Toplu Konut idaresine çevrilmişti. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK parti genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısı için geldiği Erzurum'da emeklilere büyük bir müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere konut için özel bir proje kapsamında 5 bin konut yapılacağı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması emeklileri sevince boğdu. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir yıla yakın bir zamandır emeklilerimize konut yapımı için uğraş veriyorduk. Sayın Sekmen, şehrin muhtelif yerlerinde konutların yapılması için bize arsa tahsisinde bulunmuştu. Bizlerde Yönetim olarak resmi yazışmaları Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile yaparak beklemeye başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a gelmesi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'de bizleri Cumhurbaşkanımız ile görüşme imkanı sağlattı. Sayın Cumhurbaşkanımıza hazırladığımız dosyayı ilettik. Aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmasında emeklilerimiz için Erzurum'da 5 bin konut yapılacağının müjdesini açıkladı. Bu çalışmada özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmenin çabalarını asla unutamayız. Bizlere çok yardımcı oldu. Gönüllü bir üyemiz gibi emeklilerimizin ev sahibi olması için yoğun uğraşlar veriyor. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler verdiğimiz sözleri yaptığımız çalışmalar ile yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 bin konut sözü sonrası emeklilerimiz uygun ödeme koşulları ile sıcak bir yuvaya kavuşacak. ilk baharın gelmesi ile birlikte Toplu Konut idaresi, konutların yapımı için startı verecek. Emeklilerimize her zaman söyledik. biraz sabırlı olsunlar. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı olarak emeklilerimiz adına Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milletvekillerimize ve bizim her daim yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Kaynak: İHA