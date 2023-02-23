Sekou Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sekou Camara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sekou Camara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sekou Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sekou Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sekou Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sekou Camara 20 Temmuz 1997 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sekou Camara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sekou Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 22 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Sekou Camara'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sekou Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sekou Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Sekou Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sekou Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2015 yılında KF Luzi United

3 Şubat 2016 yılında Besëlidhja

6 Temmuz 2017 yılında Flamurtari FC

30 Haziran 2018 yılında Besëlidhja

9 Temmuz 2018 yılında KF Teuta

30 Haziran 2019 yılında Besëlidhja

25 Temmuz 2019 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2019 yılında Besëlidhja

10 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2020 yılında FC Botosani

23 Temmuz 2021 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2022 yılında FC Botosani

Sekou Camara kimdir

Sekou Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sekou Camara şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sekou Camara nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Antonio Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patryk Zaucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Zaucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patryk Zaucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Zaucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Mogos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mogos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Mogos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mogos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Siplak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Siplak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Siplak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Siplak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir