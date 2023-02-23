Sekou Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sekou Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sekou Camara 20 Temmuz 1997 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sekou Camara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sekou Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 22 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Sekou Camara'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sekou Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sekou Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sekou Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sekou Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2015 yılında KF Luzi United

3 Şubat 2016 yılında Besëlidhja

6 Temmuz 2017 yılında Flamurtari FC

30 Haziran 2018 yılında Besëlidhja

9 Temmuz 2018 yılında KF Teuta

30 Haziran 2019 yılında Besëlidhja

25 Temmuz 2019 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2019 yılında Besëlidhja

10 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2020 yılında FC Botosani

23 Temmuz 2021 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2022 yılında FC Botosani

Sekou Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sekou Camara şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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