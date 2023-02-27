Sekou Coulibaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Coulibaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Coulibaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sekou Coulibaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sekou Coulibaly 3 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sekou Coulibaly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sekou Coulibaly'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sekou Coulibaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sekou Coulibaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sekou Coulibaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sekou Coulibaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında US Forbach

1 Temmuz 2019 yılında Junglinster

1 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Sekou Coulibaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sekou Coulibaly şuan US Hostert takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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