Sekou Gassama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Gassama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sekou Gassama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sekou Gassama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sekou Gassama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Gassama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sekou Gassama

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Gassama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sekou Gassama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sekou Gassama 6 Mayıs 1995 tarihinde Granollers şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Senegal,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sekou Gassama Cissokho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sekou Gassama Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Sekou Gassama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sekou Gassama'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sekou Gassama Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sekou_gassa/

Sekou Gassamaboyu ve yaşı kaç

Sekou Gassama Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sekou Gassama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Sekou Gassama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sekou Gassama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CF Damm Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Damm U19

25 Temmuz 2013 yılında UD Almería B

14 Temmuz 2014 yılında R. Valladolid B

27 Ocak 2015 yılında Rayo B

1 Temmuz 2015 yılında Bergantiños FC

5 Ocak 2016 yılında Badalona

16 Temmuz 2016 yılında Sant Andreu

1 Temmuz 2017 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2018 yılında UD Almería

31 Ocak 2019 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2019 yılında UD Almería

27 Ocak 2020 yılında Real Valladolid

28 Ocak 2020 yılında CF Fuenlabrada

12 Ağu 2020 yılında Real Valladolid

1 Ekim 2020 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2021 yılında Real Valladolid

28 Ağu 2021 yılında Málaga CF

30 Haziran 2022 yılında Real Valladolid

29 Ağu 2022 yılında Racing

30 Haziran 2023 yılında Real Valladolid

Sekou Gassama kimdir

Sekou Gassama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sekou Gassama şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Sekou Gassama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal U20 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sekou Gassama nereli

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