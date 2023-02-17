Sekou Koita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Koita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sekou Koita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sekou Koita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sekou Koita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Koita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Koita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sekou Koita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sekou Koita 28 Kasım 1999 tarihinde Kita şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Sékou Koïta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sekou Koita Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Sekou Koita, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sekou Koita'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sekou Koita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/koita20/

Sekou Koitaboyu ve yaşı kaç

Sekou Koita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sekou Koita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sekou Koita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sekou Koita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında USC Kita

30 Haziran 2017 yılında AS Bakaridjan

1 Temmuz 2017 yılında USC Kita

1 Ocak 2018 yılında FC Liefering

8 Ocak 2019 yılında Wolfsberger AC

30 Haziran 2019 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2019 yılında RB Salzburg

Sekou Koita kimdir

Sekou Koita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sekou Koita şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Union Sportive des Clubs de Kita, Centre Latika de Bamako

Sekou Koita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Mali U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Mali U17 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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Sekou Koita nereli

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