Sekou Sidibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Sidibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Sidibe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sekou Sidibe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sekou Sidibe 5 Mayıs 2001 tarihinde Abobo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sekou Sidibe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sekou Sidibe, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sekou Sidibe'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sekou Sidibe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sekou_s7/

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Sekou Sidibe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sekou Sidibe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Sekou Sidibe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sekou Sidibe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında PSV U17

1 Temmuz 2017 yılında PSV U19

1 Temmuz 2019 yılında PSV U21

28 Temmuz 2020 yılında FC Emmen

15 Temmuz 2021 yılında FC U Craiova

Sekou Sidibe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sekou Sidibe şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sekou Sidibe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Beerschot AC (-2011), PSV (2011-2019)

Belçika U18 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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