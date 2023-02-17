Sekou Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sekou Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sekou Sylla 20 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sekou Sylla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Sekou Sylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Sekou Sylla'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sekou Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sekou Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sekou Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sekou Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2019 yılında Blau Weiss Linz

30 Haziran 2020 yılında OS Abobo

6 Ekim 2020 yılında SV Kapfenberg

Sekou Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sekou Sylla şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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