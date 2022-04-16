Sekreter (Order Taker) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sekreter (Order Taker) görev tanımı nedir, Sekreter (Order Taker) ne iş yapar, Sekreter (Order Taker) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sekreter (Order Taker) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sekreter (Order Taker) Tanımı;

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Sekreter (Order Taker) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sekreter (Order Taker) Maaşları

Sekreter (Order Taker) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sekreter (Order Taker) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sekreter (Order Taker) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4120.04

Meslek Adı :

Sekreter (Order Taker)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Sekreterler (Genel)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konaklama vb. işletmelerde, konukların ve personelin telefonla verilen siparişlerini alma ve karşılanmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sekreter (Order Taker), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Çay, kahve,içki, vb. içecekler ile aperatif yiyecekler için malzeme temin etmek,

b) Müşterilerin telefonla siparişlerini alarak adisyon fişlerini düzenlemek,

c) Personel ofislerinden bildirilen siparişleri ağırlama çekine kaydederek karşılanmasını sağlamak,

d) Siparişlerin en kısa zamanda servis elemanlarınca karşılanmasını sağlamak,

e) Müşteri hesap ödemelerinde, parekende satış fişi veya fatura düzenleyerek muhasebe departmanına göndermek,

f) Karşılanan siparişlerin hesaplarını müşterilerin istekleri halinde adisyon fişleri düzenleyerek müşteri oda hesabına aktarmak,

g) Gün sonunda kasa hasılatını dekont karşılığı resepsiyona vermek,

h) VİP odalarına müşteri yerleşmeden önce meyve ve bar ikramlarını hazırlatmak,

i) Vardiya bitiminde gün sonu raporu düzenleyerek kendisinden sonraki görevliye vermek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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