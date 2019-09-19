Sekreterlere iletişim eğitimi

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde poliklinik ve klinik sekreterlerine iletişim eğitimi verildi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nden sağlık hizmeti alan hastaları ilk karşılayan ve görevleri gereği hastayla doğrudan iletişim kuran sekreterlere Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş tarafından iletişim eğitimi düzenlendi.

3 gün planlanan iletişim eğitiminin ilk oturumuna; Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Hastane Başmüdürü Fatma Eravcı Akpınar, Hastane Müdür Yardımcıları Kadriye Şengül, Zekeriya Kaplan ile servis ve polikliniklerde görevli sekreterler katıldı.

Eğitim öncesi açılış konuşması gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, geniş bir hasta kitlesine hizmet verdiklerine dikkat çekerek "Hayatımızın her alanında kötü iletişim örnekleri ile karşılaşabiliyoruz. En çok karşılaşan kesimlerden biri de eminim sizlersinizdir. Hastanemizde planladığımız bu eğitim ile iletişimin güzel örneklerine dikkat çekerek bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu eğitimin sadece hastane için değil; arkadaşlık, dostluk, komşuluk gibi ikili ilişkilerimizde ve gündelik hayatımızda da çok fayda sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu. Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde bu eğitimin düzenlenmesine vesile olan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Prof. Dr. Balbay, takvim dahilinde diğer çalışan gruplarına da aynı eğitimin verilmesinin planlandığını dile getirdi.

Nurgül Soydaş, "Kendi Hayatınızın Lideri Olun" başlıklı sunumunda girişimcilik, iş kalitesi, dürüstlük ve hoşgörü değerleri üzerinde durarak anlayış ve güven ortamının yaratılması için doğru iletişim sürecini anlattı. Sunumunu video ve fotoğraf görselleri ile aktaran Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi, katılımcılardan gönüllü olarak sahneye çıkan personellerle güven testi gerçekleştirdi.

Katılımcılar; iletişim eğitiminin gerek iş, gerekse iş dışındaki yaşamlarına artı değer kazandırdığı için eğitimden memnun kaldıklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Eğitime katılan sekreterlere, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarıyla çok sık karşılaştıkları diyalogları içeren küçük notların bulunduğu kurabiyeler ikram edilirken, eğitimler fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: İHA