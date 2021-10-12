Seks ticaretinden dolayı suçlu bulundu, zengin oldu! Şarkıcının albüm satışları yüzde 500 arttı!

R. Kelly olarak bilinen ABD'li Robert Sylvester Kelly, geçtiğimiz haftalarda New York Doğu Bölge Mahkemesi'nde görülen davada toplam 9 suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. New York Federal mahkemesinin jüri üyeleri, Kelly'i seks ticareti ve şantaj ithamlarından suçlu bulmuştu. 54 yaşındaki şarkıcı, eyaletler arası seks ticaretini yasaklayan bir yasa olan Mann yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu.

İZLENMELERİ ARTTI

Şarkıcının 27 Eylül tarihinde suçlu bulunmuştu. Bu tarihten 3 Ekim'e kadarki süreçte Kelly'nin internette dinlenme sayısı önceki yedi güne oranla yüzde 22 artarken video izlenmelerinin ise yüzde 23 arttığı görüldü.

ŞARKILARI KALDIRILIYORDU

Rolling Stone'nin haberine göre, R. Kelly'nin şarkıları geçtiğimiz dört yıl boyunca, Apple Music ve Spotify gibi müzik uygulamalarındaki çalma listelerinden çıkarılmıştı. Aynı şekilde birçok sanatçı R. Kelly ile düet yaptıkları şarkıları da yayından kaldırmıştı.

Buna rağmen yine de birçok müzik platformu ve çalma listelerinde, R. Kelly'nin şarkıları dinlemek isteyenler için mevcut durumda.