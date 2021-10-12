Yaptığı konuşmayla Altın Portakal'a damga vuran Hazal Kaya paylaşımıyla dikkat çekti! "Ne şanslıyım"Dolar yükseldi, altın fiyatları fırladı! Gram altın hiç bu kadar yükselmemişti! İşte 12 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatlarıPendik Belediyesi kursları başlattı; ilk kez seramik, kanun ve kaligrafi baranşlarında kurs veriliyorPersoneline attığı 'Tatlı kız' mesajı taciz sayılmadı! Mahkemenin aldığı tartışmalı karar!ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar kimdir,? Nereli, kaç yaşında? Hakan Şenoyar görevden neden alındı?Nim ne demek, TDK'ya göre Nim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sosyal Olgu ne demek, TDK'ya göre Sosyal Olgu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İnşaat Demiri Bağlama Ustası Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Konferansına video mesaj! "Tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır"
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Seks ticaretinden dolayı suçlu bulundu, zengin oldu! Şarkıcının albüm satışları yüzde 500 arttı!

Seks ticaretinden dolayı suçlu bulundu, zengin oldu! Şarkıcının albüm satışları yüzde 500 arttı!

R&B müzisyeni R. Kelly, geçtiğimiz haftalarda şantaj ve seks ticareti ithamlarından suçlu bulunmuştu. Bu haberle birlikte ünü artan Kelly'nin albüm satışları yüzde 500 arttı.

Seks ticaretinden dolayı suçlu bulundu, zengin oldu! Şarkıcının albüm satışları yüzde 500 arttı!

R. Kelly olarak bilinen ABD'li Robert Sylvester Kelly, geçtiğimiz haftalarda New York Doğu Bölge Mahkemesi'nde görülen davada toplam 9 suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. New York Federal mahkemesinin jüri üyeleri, Kelly'i seks ticareti ve şantaj ithamlarından suçlu bulmuştu. 54 yaşındaki şarkıcı, eyaletler arası seks ticaretini yasaklayan bir yasa olan Mann yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu.

İZLENMELERİ ARTTI

Şarkıcının  27 Eylül tarihinde suçlu bulunmuştu. Bu tarihten 3 Ekim'e kadarki süreçte Kelly'nin internette dinlenme sayısı önceki yedi güne oranla yüzde 22 artarken video izlenmelerinin ise yüzde 23 arttığı görüldü.

Seks ticaretinden dolayı suçlu bulundu, zengin oldu! Şarkıcının albüm satışları yüzde 500 arttı!

ŞARKILARI KALDIRILIYORDU

Rolling Stone'nin haberine göre, R. Kelly'nin şarkıları geçtiğimiz dört yıl boyunca, Apple Music ve Spotify gibi müzik uygulamalarındaki çalma listelerinden çıkarılmıştı. Aynı şekilde birçok sanatçı R. Kelly ile düet yaptıkları şarkıları da yayından kaldırmıştı.

Buna rağmen yine de birçok müzik platformu ve çalma listelerinde, R. Kelly'nin şarkıları dinlemek isteyenler için mevcut durumda.

Seks ticaretinden dolayı suçlu bulundu, zengin oldu! Şarkıcının albüm satışları yüzde 500 arttı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT