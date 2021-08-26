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Seksenler 11. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle

Geçtiğimiz sezon günlük dizi olarak yayınlanan Seksenler’in bu sezon haftada bir yayınlanmasına karar verilmişti. Her bölümü ilgiyle izlenen dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Seksenler 11. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle linklerine yer verdik...

Seksenler 11. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle

Ekranların sevilen dizilerinden olan Seksenler yeni bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Seksenler 11. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle linklerinden diziyi izleyebilir. İyi seyirler...

SEKSENLER 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEKSENLER SON BÖLÜM İZLE

 

Çağatay hafif hastalanmıştır. Rukiye bu durumdan çok evhamlanır ve hemen kendince tedavi yöntemlerine başvurur. Amelie, Rukiye’nin yaptığı bu yöntemlere bir anlam veremez ve Rukiye ile sürekli tartışır. Bir gün sonra Çağatay iyileşmiştir ama iyileştiğini Rukiye ve Amelie’ye çaktırmaz. Kendisine gösterilen ilgi hoşuna gitmiştir. Sami psikolojik bir sorun yaşamaktadır. Bunun sonucunda tek kelime konuşmaz. Ahmet ve Gülden Sami’yi psikoloğa götürürler.

Bunu mahallelinden saklamışlardır. Çünkü mahalleli bu durumdan dolayı Sami ile alay etmektedir. Hakkı hoca disiplinli tavrı ile tüm öğrencileri bezdirmiştir. Efe’nin iki dakika geç kalmasından dolayı derse alınmamasını duyan Yıldız, Hakkı Hoca ile konuşur. Hakkı yine disiplininden taviz vermez. Bunun üzerine Yıldız bir dilekçe yazarak müdüre, Hakkı Hoca’yı şikayet etmeye karar verir. Bu durumu öğrenen Metin Hoca çocuklarla Hakkı Hoca hakkında bir konuşma yapar.

SEKSENLER 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 SEKSENLER 11. BÖLÜM İZLE

Seksenler 11. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izleSeksenler 11. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle

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