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Seksenler 12. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 12. bölüm canlı izle

TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Geçen bölümde Çağatay hasta rolüyle ilgiyi kendisine çekerken bu bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Seksenler 12. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 12. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Seksenler 12. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 12. bölüm canlı izle

Perşembe akşamlarına damga vuran dizi Seksenler yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi internetten kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Seksenler 12. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 12. bölüm canlı izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

SEKSENLER 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 SEKSENLER 12. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Çağatay hafif hastalanmıştır. Rukiye bu durumdan çok evhamlanır ve hemen kendince tedavi yöntemlerine başvurur. Amelie, Rukiye’nin yaptığı bu yöntemlere bir anlam veremez ve Rukiye ile sürekli tartışır. Bir gün sonra Çağatay iyileşmiştir ama iyileştiğini Rukiye ve Amelie’ye çaktırmaz. Kendisine gösterilen ilgi hoşuna gitmiştir.

Sami psikolojik bir sorun yaşamaktadır. Bunun sonucunda tek kelime konuşmaz. Ahmet ve Gülden Sami’yi psikoloğa götürürler. Bunu mahallelinden saklamışlardır. Çünkü mahalleli bu durumdan dolayı Sami ile alay etmektedir.

Hakkı hoca disiplinli tavrı ile tüm öğrencileri bezdirmiştir. Efe’nin iki dakika geç kalmasından dolayı derse alınmamasını duyan Yıldız, Hakkı Hoca ile konuşur. Hakkı yine disiplininden taviz vermez. Bunun üzerine Yıldız bir dilekçe yazarak müdüre, Hakkı Hoca’yı şikayet etmeye karar verir. Bu durumu öğrenen Metin Hoca çocuklarla Hakkı Hoca hakkında bir konuşma yapar.

SEKSENLER 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 SEKSENLER 12. BÖLÜM CANLI İZLE

Seksenler 12. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 12. bölüm canlı izleSeksenler 12. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 12. bölüm canlı izle

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