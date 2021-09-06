TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Seksenler dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Seksenler 13. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle İyi seyirler...

SEKSENLER 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEKSENLER SON BÖLÜM İZLE

Ahmet “annem en çok beni seviyor” der. Çağatay’da buna katılmaz “annem en çok beni seviyor” der. Bunun sonucunda Ahmet ve Çağatay iddiaya girerler. Acaba kim kazanacak? Rukiye en çok hangi çocuğunu seviyor?

Bunun yanı sıra Butik Ali ve Çağatay ortaklığında çok önemli gelişmeler yaşanır. Butik Ali zengin olduklarını düşünürken hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşır ve şok olurlar.

SEKSENLER 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 SEKSENLER 13. BÖLÜM İZLE