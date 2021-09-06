TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Seksenler dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Seksenler 13. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 13. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SEKSENLER 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 SEKSENLER 13. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Amelie, Çağatay’a “uzun zamandır baş başa vakit geçiremediklerini” söyler. Bunun üzerine plan yapıp operaya gitmeye karar verirler. Gülden de katılmak ister ama Ahmet istemez. Amelie ve Gülden’in olmadığı bir sırada Ahmet, Çağatay’ı “eşinin isteklerine hayır diyememekle” suçlar.

Ahmet ve Çağatay iddiaya girer. Çağatay, Amelie’ye hayır derse Ahmet de Gülden’le operaya gidecektir. Yıldız, Rukiye’yi “Çağatay artık seni hiç dinlemiyor” diye kışkırtır. Bunun sonucunda Rukiye’de operaya gitmek ister.

SEKSENLER 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 SEKSENLER 13. BÖLÜM CANLI İZLE