Perşembe akşamları izleyiciyi TRT 1 ekranına kilitleyen dizi Seksenler yine komedinin bol olacağı bir bölümle ekrana geliyor. Yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için Seksenler 3. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyriler...

SEKSENLER 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEKSENLER SON BÖLÜM İZLE

Başrollerinde İlker Ayrık, Şoray Uzun, Özlem Türkad ve Ayşe Tolga'nın yer aldığı Seksenler dizisi yeni sezonuyla ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Yurt dışından dönen Çağatay'ın evlendiği Belçikalı Ameli, tüm evin konusu olmuştur. Türk örf ve adetlerinin öğretildiği sahneler izleyiciyi güldürürken, dönemin gerçekliği gözler önüne seriliyor

Çağatay'ı yabancı eşi Ameli ile annesi Rukiye arasında geçen kültür çatışması güldüren sahnelerin oluşmasına neden olsa da, şimdi ile 80'li yıllar arasındaki kavram karmaşası anlatılıyor. Ahmet'in yaşlanıp 2021 yılına gelişi ve dönemin teknolojisini eleştirdiği sahneler ise güzel bir ders niteliği taşıyor...

SEKSENLER 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 SEKSENLER 3. BÖLÜM İZLE