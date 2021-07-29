Seksenler 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 5. bölüm canlı izle

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SEKSENLER 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 SEKSENLER 5. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Çağatay’ın Belçika’da evlenmesinden dolayı düğün yapamayan Rukiye bunu dert edinmiştir. Ahmet ve Rukiye, Çağatay’ı düğün yapmak için ikna etmeye çalışır. Çağatay annesini kıramaz ve sadece aile arasında olacak bir düğünü kabul eder. Tabii ki bu düğün aile içinde kalmaz, tüm mahallenin katılacağı bir şenliğe dönüşür ve eğlenceli durumlar yaşanır.

SEKSENLER 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 SEKSENLER 5. BÖLÜM CANLI İZLE