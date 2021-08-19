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Seksenler 9. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının olmazsa olmazı Seksenler yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Rukiye ile Amelie arasında neler geçeceğini merak edenler dizinin yeni bölümünü merakla bekliyor. Seksenler'i internetten izlemek isteyenler haberimizde bulunan Seksenler 9. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

Seksenler 9. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle

Seksenler dizisi yaz sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Dizinin eğlenceli bölümlerini kaçırmadan izlemek isteyenler ve Amelia'nın başına neler geleceğini merak edenler için haberimizde Seksenler 9. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle linklerine yer verdik.

SEKSENLER 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEKSENLER SON BÖLÜM İZLE

Semih’in evlenme konusundaki bahtsızlığı Rukiye ve Yıldız’ı harekete geçirir. İkisi de Semih’e uygun bir aday aramaya başlarlar. Amelie’nin Belçika’daki tanıdığı Nazmiye Teyze sayesinde Amelie Mine adında bir kız bulur ve eve getirir. Evde Semih’le  Mine tanışır, Sinan’ın sürekli oyun salonlarında vakit geçirmesine Bahtiyar çok kızar ve Sinan’ın haftalığını keser. Sinan esnaftan borç ister ama kimse vermez.

Bahtiyar’ın bu durumu öğrenmesiyle ortaya yine keyifli anlar çıkar. Şahin pastaneye daha çok müşteri çekmek için dükkanda müzik çalmaya başlar. Müzik çalınca müşterinin hemen kalkmadığını, başka şeyler de sipariş ettiğini görür.

Ancak müziğin sesi konusunda Sami usta ile tartışır. Çağatay eve bir telesekreter getirir ve kayıt yapmaya çalışırlar. En sonunda Rukiye’nin diretmesiyle, Ahmet ve Gülden’in de gelmesine beraber kayıt yapmaya karar verirler. Kayıt yaparken komik durumlar yaşanır. 

SEKSENLER 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 SEKSENLER 9. BÖLÜM  İZLE

Seksenler 9. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 9. bölüm canlı izleSeksenler 9. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 9. bölüm canlı izle

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