Seksenler dizisi yaz sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Dizinin eğlenceli bölümlerini kaçırmadan izlemek isteyenler ve Amelia'nın başına neler geleceğini merak edenler için haberimizde Seksenler 9. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 9. bölüm canlı izle linklerine yer verdik.

SEKSENLER 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEKSENLER 9. BÖLÜM CANLI İZLE

SION BÖLÜM ÖZET

Rukiye yeni gelin Amelie’den hiç memnun değildir. Rukiye, Çağatay ve Amelie’nin dışardaki yemeğe ödedikleri hesabı öğrenince iyice sinirlenir. Bu nedenle yeni gelin Amelie’ye bir tasarruv dersi vermeye karar verir. Sami Usta pasta yarışmasına katılmaya karar verir. Şahin ise her şeyi berbat eder.

SEKSENLER 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEKSENLER 9. BÖLÜM CANLI İZLE