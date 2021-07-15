Seksenler dizisinin yeni sezonda 4. bölümü yayınlanacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken akranların sevilen Seksenler dizisi yeni bölümü TRT1 ekranların yayın akışında yer almaması ve yayın saatinde başlamaması soru işaretlerine neden oldu. Akıllara Seksenler dizisi bugün yok mu, yeni bölüm neden yok? Seksenler dizisi yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak? soruları geldi.

SEKSENLER DİZİSİ BUGÜN YOK MU? YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

15 Temmuz 2021 TRT 1 yayın akışında Seksenler dizisi yeni bölümü yer almıyor. Fenomen dizi "Seksenler Yaz" ismiyle her Perşembe günü izleyicinin karşısına çıkıyordu. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümü olması sebebiyle TRT ekranlarında Seksenler yerine "Mahrem" yayınlanacak.

SEKSENLER DİZİSİ YAYINLANACAK MI? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TRT 1 resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre bu hafta yayınlanmayan Seksenler dizisinde yeni bölüm 22 Temmuz Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak.