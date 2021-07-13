Perşembe akşamları TRT 1’de ekranlara gelen nostaljik dizi, artık pazartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. Bu haftadan itibaren hafta başında yayınlanacak dizi dün sevenleriyle buluştu. Seksenler, 495. yeni bölümü 12 Temmuz pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıktı. Henüz dizinin yayın gününün değiştiğini bilmeyen izleyici ise " Seksenler dizisinin günü mü değişti? Seksenler dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? " sorularına yanıt arıyor.

SEKSENLER DİZİSİNİN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? SEKSENLER DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrollerinde merhum Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Reha Özcan, Ayşe Tolga gibi isimlerin yer aldığı Seksenler dizisi 2012 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlamıştı. Rasim Öztekin'in ölümüyle sevenlerini yasa boğan dizi, 492. Bölümden itibaren Seksenler Yaz adıyla yayınlanmaya başladı. Dizinin radikal bir kararla günü de değişti. Sevilen dizi artık perşembe akşamları değil, pazartesi akşamları izleyici karşısına geçecek.

SEKSENLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizide Çağatay karakterine hayat veren İlker Ayrık diziye geri döndü. Ayrık'ın yanı sıra, 2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel de Çağatay'ın Belçikalı eşi Amelie olarak diziye dahil oldu. Senaryo gereği uzun süre önce Belçika'ya giden Çağatay, bu sezon sürpriz bir biçimde mahalleye döndü. Belçika'da gizlice evlenen Çağatay eşini Rukiye'nin karşısına çıkardığında herkesi şoka uğrattı.