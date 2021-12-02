Sekter ne demektir? Sekter kelimesinin anlamı nedir?Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Benim Hayatım dizisinin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın o iş insanıyla gizlice evlendiği ortaya çıktı!Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Forbes ilginç bir araştırma yayınladı! Sonuçlar sizi çok şaşırtacak! İşte, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri!MİT terör örgütünün korkulu rüyası oldu! PKK'lı Emrah Adıgüzel ve Pervin Arslan Türkiye'ye getirildiAhmet Hakan'ın kedisi Sekter, Bülent Arınç'a seslendi: Damadını kurtardığın gibi kurtar beni Bülent abi
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Sekter ne demektir? Sekter kelimesinin anlamı nedir?

Sekter ne demektir? Sekter kelimesinin anlamı nedir?

Sosyal medyada Ahmet Hakan'ın Bülent Arınç'la çekişmesi gündem oldu. İkili karşılıklı olarak birbirlerine göndermede bulunuyorlar. Ahmet Hakan son göndermesinde kedisi Sekter'i konu edindi. Bu gönderinin ardından insanlar Sekter isminin anlamını merak ediyor. Peki, Sekter ne demektir? Sekter kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar...

Sekter ne demektir? Sekter kelimesinin anlamı nedir?

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a ithafen "Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum" sözlerini sarf etmişti. Ahmet Hakan karşılık olarak yazdığı köşe yazısını kedisi Sekter'in ağzından yazdı. Birçok kişi tartışma içerisine istemeden de olsa giren kedi Sekter'in isminin anlamını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, Sekter ne demektir? Sekter kelimesinin anlamı nedir? Kelimenin anlamı haberimizde yer almaktadır...

SEKTER KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde yer alana göre Sekter kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır.

1.Başkalarının siyasi, dinî vb. düşüncelerine, inançlarına karşı çıkan, katı ve hoşgörüsüz davranan (kimse).

2.Katı, hoşgörüsüz (düşünce, tutum).

 

İsmin kökeni Fransızca'dır.  'Sectaire' kelimesinden gelmektedir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT