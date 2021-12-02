Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a ithafen "Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum" sözlerini sarf etmişti. Ahmet Hakan karşılık olarak yazdığı köşe yazısını kedisi Sekter'in ağzından yazdı. Birçok kişi tartışma içerisine istemeden de olsa giren kedi Sekter'in isminin anlamını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, Sekter ne demektir? Sekter kelimesinin anlamı nedir? Kelimenin anlamı haberimizde yer almaktadır...

SEKTER KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde yer alana göre Sekter kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır.

1.Başkalarının siyasi, dinî vb. düşüncelerine, inançlarına karşı çıkan, katı ve hoşgörüsüz davranan (kimse).

2.Katı, hoşgörüsüz (düşünce, tutum).

İsmin kökeni Fransızca'dır. 'Sectaire' kelimesinden gelmektedir.