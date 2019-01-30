Sektör dışından yatırımların artması, lokanta ve pastane temsilcilerini zorluyor. MTSO Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Yunus Köy, sektör dışından yapılan bu kontrolsüz yatırımların, sektör firmalarına ciddi zarar vermelerinin yanı sıra bir taraftan sektördeki kaliteyi aşağı çekerken diğer taraftan pastanın bölünmesi nedeniyle hem karlılıkların azaldığını hem de rekabetin zorlaştığını söyledi.

Mersin'de lokanta, kafeterya ve pastane sektöründe faaliyet gösteren firmalar, farklı sektörlerdeki girişimciler tarafından yapılan yatırımlardan şikayetçi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 24 No'lu Lokanta, Kafeterya ve Pastaneler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Köy, yaptığı açıklamada, sektöre dışarıdan yapılan yatırımların son dönemde arttığına işaret etti. Köy, "Sektör dışındaki firmalar, özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar son dönemlerde yoğun olarak yeme-içme sektörüne yatırım yapmaya başladılar. Pastane, kafeterya, lokanta yatırım maliyetlerinin çok yüksek olmaması nedeniyle tercih ediliyor, ancak yapılan bu kontrolsüz yatırımlar sektörde uzun süredir bu işi yapan firmalara ciddi zararlar veriyor. Belli bir altyapısı olmayan kişilerin farklı sektörlerde yatırım yapması rekabeti de kaliteyi de düşürüyor" dedi.

Sektörde yaşanan diğer sıkıntılara ve komite olarak bu yıl yapacakları çalışmalara da değinen Köy, komite olarak zaman zaman komite üyeleriyle bir araya gelip sorunlarını dinlediklerini ve bu sorunlara çözüm üretmek adına adımlar attıklarını kaydetti. Giderek yükselen toptan gıda fiyatlarına işaret eden Köy, toptan gıda malzemelerinin dövize endeksli olarak yükseldiğini anımsattı. Dövizde geri yönlü hareket olduğunda bu fiyatların aşağı inmemesinden de şikayetçi olan Köy, maliyetleri kontrol edemediklerini vurguladı.

"Çarşıda otopark ciddi bir sorun"

Mersin çarşı merkezinde faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin yaşadığı diğer ciddi bir sorun olarak otopark bulunmamasını gösteren Köy, "Bu nedenle istediğimiz müşteri yoğunluğuna ulaşamıyoruz. Dışarıdan gelen bir kişi aracını yakın bir yere bıraksa ciddi cezalar ödüyor. Bu nedenle tercih edilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özellikle hafta sonları ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çeken Köy, hafta sonu kamu kuruluşları ve ofislerin de kapalı olması nedeniyle müşteri sayılarının daha da azaldığını dile getirdi. Yerel yönetim seçimlerinin yaklaştığını anımsatarak, göreve başlayacak belediye başkanından otopark sorununun çözülmesini isteyeceklerini belirten Köy, bu konuda ısrarcı davranıp, MTSO'nun da desteğini alarak ciddi lobi faaliyetleri yürüteceklerinin altını çizdi.

"Çarşının cazibesi artırılmalı"

Çarşının cazibesinin artırılması gerektiğini ifade eden Köy, şöyle devam etti: "Otopark bulunmaması yanında çarşının cazibesinin azalması nedeniyle de insanlar hafta sonları gelmeyi tercih etmiyorlar. Bu cazibeyi yeniden artırmak adına zaman zaman birkaç deneme yapıldı ancak yeterli değil. Bu çalışmalar kalıcı olmalı."

İstenilen müşteri yoğunluğuna ulaşılamamasının hizmet kalitesini de sıkıntıya soktuğunu belirten Köy, şöyle konuştu: "İşletmeciler olarak bizler de kazancımıza göre hareket etmek durumunda kalıyoruz. Asgari ücretteki artışla birlikte işverenlerin üzerindeki yük de ciddi miktarda arttı. Gücümüz ölçüsünde daha az eleman ile daha çok hizmet vermek durumunda kalıyoruz. Bu durumda da personel aldığı maaşı beğenmiyor, yaptığı işi beğenmiyor, çalışma saatlerinden memnun kalmıyor. Doğal olarak tüm bunlar da hizmet kalitesine yansıyor."

Aynı zamanda kalifiye personel bulmakta sıkıntı yaşadıklarını da anlatan Köy, bir dönem MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı aracılığıyla eğitim verdiklerini hatırlatıp, önümüzdeki süreçte bu eğitimlere devam etmek istediklerini bildirdi.

"Nargile ruhsatlarında sıkıntı yaşanıyor"

Çarşının yanı sıra sahil kesiminde faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin sorunlarını dinlemek adına ayrı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Köy, bu bölgede de özellikle nargile ruhsatları konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Köy, şu bilgileri verdi: "Sahil kesimindeki müşterilerimizin büyük bölümünü Suriyeli vatandaşlar oluşturuyor. Bu müşteri kitlesinin ise nargileye önemli bir talebi var. Oysa kentimizde nargile ruhsatı verilmiyor. Nargile bulunduran işletmelere yapılan kontrollerde ciddi cezalar veriliyor. Oysa Adana, Antalya, İstanbul, Ankara gibi rahatlıkla nargile ruhsatı verilebilen illerimiz bulunmakta. Biz de komite olarak önümüzdeki süreçte bu illerde faaliyet gösteren arkadaşlarımızın ruhsat örneklerini ve işletmelerine ait fotoğrafları toplayarak ilgili mercilerle paylaşıp bu sorunun çözümü adına çalışacağız. Mersin bir sahil kenti ve turizm kenti. Taleplere yanıt verebilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle yerel seçimlerin ardından göreve gelecek olan belediyemizden hassasiyet bekliyoruz."

Kaynak: İHA