Sektörel güven hizmette arttı, perakende ve inşaatta düştü (2)

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Sektörel güven endeksleri, Şubat ayında hizmette yüzde 1.5 artarken, perakendede yüzde 1.9, inşatta da yüzde 8.7 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sektörel güven endeksleri hizmette 79.5'e yükselirken, perakendede 90.8'e ve inşaatta 51.8'e geriledi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

TÜİK'e göre, Şubat ayında hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 5.5 ve yüzde 1.8 artışla 75 ve 72.5 düzeylerine yükselirken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 1.8 düşerek 91'e indi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3.3 ve yüzde 4.4 düşüşle 74.1 ve 85.5 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 1.0 artarak 112.8 oldu.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 12.1 ve yüzde 6.4 düşüşle 40.8 ve 62.8 düzeylerine geriledi. (Tablo ve Grafik)

DHA