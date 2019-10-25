Sektörün Ar-Ge konularındaki sorunlarına üniversiteler çözüm olacak

Atılım Üniversitesi ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi arasında "Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü" imzalandı. Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, imzalanan protokol ile birlikte sektörün Ar-Ge konularındaki sorunlarının çözümüne ve faaliyetlerine üniversitelerin destek olacağını söyledi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde bulunan firmaların Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin artırılması, Atılım Üniversitesi'ndeki akademik bilgi birikimi ve teknolojik olanakların sanayiye aktarılması amacıyla hazırlanan Atılım Üniversitesi ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi arasında "Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü" imza töreni yapıldı. Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, ARGEDA-TTO Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim, Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi (MŞMM) Müdürü Dr. Besim Baranoğlu ile Başkent OSB Yönetimi adına Başkan Vekili Mehmet Ergin ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninde üniversite ve sanayi iş birlikleri konuşuldu. İş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, "Atılım Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla bölgedeki çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapmayı planlıyoruz" dedi.

ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİ OLARAK DÜŞÜNÜLMELİ

Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, protokolün temelini üniversite-sanayi iş birliğinin oluşturduğunu vurgulayarak, "Üniversite sanayi iş birliğinde yapılabilecek çeşitli faaliyetler var. Organize sanayi bölgeleri yapıları itibariyle üretim ekosistemi gibi düşünülebilir. Üniversiteleri de bir araştırma ekosistemi olarak göz önüne aldığımız zaman bu iki sistem arasında yapılabilecek birçok faaliyetler var. Biz de öğretim üyelerimizi işin içerisine dahil ederek bu bağlantıyı da üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yaparak bölgedeki çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞECEK"

Sanayi sektöründe üretimi ilgilendiren çeşitli problemlerin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eryılmaz, "Bu problemlere bakıldığında her zaman en iyiyi üretme, yerli milli üretim ön plana çıkan hususların başında geliyor. Oluşturulacak işbirliği faaliyetleri ile maliyetler düşecek, dışa bağımlılık azalacaktır. Üniversitelerin bu anlamda verebileceği katkılar oldukça fazla" diye konuştu.

Eryılmaz, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nin yüzde 62'sinin metal, yüzde 18'inin de savunmayı ilgilendiren sektörleri kapsadığına vurgu yaparak, "Dolayısıyla metal ve savunma sektörünü göz önüne aldığımızda üniversitemizin verebileceği katkılar oldukça fazla. Bölgenin faaliyetleri dikkate alındığında Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nin imkânlarının buraya oldukça iyi fırsatlar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda merkezin alt yapısının organize sanayi bölgesi bünyesinde yer alan firmalar tarafından kullanılması ve bunların kullanılmasıyla birlikte üretimin yapılması, üretim optimizasyonunun yapılması hedefleniyor. " dedi.

PROBLEMLERE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

İş birliği kapsamında problemlere çözüm üretebileceklerini söyleyen Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, şöyle konuştu:

"Lisans Araştırma Projeleri Programımız kapsamında öğrencilerimizin projeler içerisinde yer almalarını ve onlara destekler sağlıyoruz. Bu projelerin bir kısmı sanayi destekli de olabiliyor. Bundan sonraki lisans araştırma projelerimizin yine önemli bir kısmını Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarla birlikte yürütmek istiyoruz. Onların problemlerine de çözüm arayışı içerisinde projeler ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Dolayısıyla eğitim tarafında bu şekilde bir yapı söz konusu."

Protokolün istihdama da orta vadede katkısının olabileceğini söyleyen Eryılmaz, "Protokol, lisans araştırma ya da bitirme projeleriyle öğrencilerimizin organize sanayi bölgesi içerisinde yer almaları, orayı tanımalarını sağlayacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Üniversite- Sanayi İşbirliği Protokolü kapsamında, Başkent OSB'de bulunan firmalar ile Ar-Ge çalışmaları yürütülebilmesi, Avrupa Birliği ve Ulusal Destekli ortaklı projeler geliştirilmesi, akademik çalışmaların sanayiye aktarılması, üniversite bünyesinde bulunan merkezlerin firmalara hizmet sağlaması, eğitim ve öğretimle ilgili konularda işbirlikleri geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA