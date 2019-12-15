Sel can aldı! Avrupa'nın göbeğinde sel felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fransa’nın güneybatısında şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtilen felakette, 40 bin evin elektriksiz kaldığı, 11 bölge için ise 'turuncu' alarm verildiği belirtildi.
Şiddetli yağışlar Fransa'nın güneybatı bölgelerinde sel felaketine sebep oldu. Pyrenees-Atlantique’de 70 yaşındaki bir kişi otomobilinin üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu öldü.
76 YAŞINDAKİ ADAM SEL SULARINA KAPILDI
İHA'da yer alan habere göre Lot-et-Garonne bölgesinde de 76 yaşındaki bir adam ise sel sularına kapılıp boğuldu. Ağaçların araçların üzerine devrilmesi nedeniyle 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
YAKLAŞIK 40 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI
Elektrik firması Enedis tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 40 bin evin elektriksiz kaldığı ifade edildi. Şirket arıza ve hasarın giderilmesi için 2 bin çalışan görevlendirdi.
SEL FELAKETİ NEDENİYLE 11 BÖLGEDE TURUNCU ALARM VERİLDİ
Sel sonucu çok sayıda ev ise sular altında kaldı. Sel felaketi nedeniyle Fransa’nın 11 bölgesinde turuncu alarm verildi.
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