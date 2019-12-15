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  3. Sel can aldı! Avrupa'nın göbeğinde sel felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sel can aldı! Avrupa'nın göbeğinde sel felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fransa’nın güneybatısında şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtilen felakette, 40 bin evin elektriksiz kaldığı, 11 bölge için ise 'turuncu' alarm verildiği belirtildi.

Sel can aldı! Avrupa'nın göbeğinde sel felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şiddetli yağışlar Fransa'nın güneybatı bölgelerinde sel felaketine sebep oldu. Pyrenees-Atlantique’de 70 yaşındaki bir kişi otomobilinin üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu öldü.

76 YAŞINDAKİ ADAM SEL SULARINA KAPILDI

İHA'da yer alan habere göre Lot-et-Garonne bölgesinde de 76 yaşındaki bir adam ise sel sularına kapılıp boğuldu. Ağaçların araçların üzerine devrilmesi nedeniyle 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

YAKLAŞIK 40 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Elektrik firması Enedis tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 40 bin evin elektriksiz kaldığı ifade edildi. Şirket arıza ve hasarın giderilmesi için 2 bin çalışan görevlendirdi.

Sel can aldı! Avrupa'nın göbeğinde sel felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SEL FELAKETİ NEDENİYLE 11 BÖLGEDE TURUNCU ALARM VERİLDİ

Sel sonucu çok sayıda ev ise sular altında kaldı. Sel felaketi nedeniyle Fransa’nın 11 bölgesinde turuncu alarm verildi.

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