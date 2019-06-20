Sel faciasında o ismin de cansız bedenine ulaşıldı! Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selde kaybolan iki kişiden biri olan İbrahim Çeliktaş’ın da cesedine ulaşıldı.

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Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası sel felaketi oldu. Selde İsa Akgün (11) ile İbrahim Çeliktaş (81) kayboldu. Sualtı arama ekipleri çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda İbrahim Çeliktaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kayıp çocuğu bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Bedellide flaş gelişme! 1 defaya mahsus onlar da yararlanabilecek! Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan Suudi Arabistan kararı!



