Sel felaketi sonrası dikkat çeken görüntü! Karadeniz kahverengiye döndü!
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi ardından bölgede, Karadeniz'in renginin kahverengiye dönmesi dikkat çekti.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, 11 Ağustos'ta gerçekleşen yağış sebebiyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken 8 katlı bir bina yıkılırken bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi.
Sel nedeniyle birçok araç ve ağaç da denize sürüklendi.
Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıkta olan i Abana'dan denize dökülen Ezine Çayı, Karadeniz'in rengini kahverengiye döndürdüğü görüldü. Kahverengiye dönüşen bölgenin havadan görüntüsü herkesin dikkatini çekti.