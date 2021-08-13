Sel felaketinde yıkılan binada bulunan aileden son mesaj: "Dua edin bize"

Kastamonu Bozkurt'ta bulunan Ezine Çayı'nın taşıp sel suyunun yükselmesi can ve mal kayıplarına neden oldu. Birden fazla bina yıkıldı, onlardan biri de Ölçer Apartmanı idi. Yaz tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen, İstanbul'dan Bozkurt'a gelen ve binanın 3'üncü katında oturan Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile ikiz yeğenleri Ayşe ve Kerem Özdoğan (7) bina yıkılması sonucu kayboldu.

Senanur Kuş'un, su seviyesi yükseldiği anlarda, henüz bina sele kapılıp yıkılmadan önce aile Whatsapp grubuna " Dua edin bize" mesajı yolladığı öğrenildi. Mesajın ardından o aileden bir daha haber alınamadı...

'O MESAJDAN SONRA HABER ALAMADIK'

Yıkılan binanın önünde güzel haber alma umuduyla bekleyen Şengül Kuş'un yengesi Münevver Gencek, görümcesi ve yeğenlerinin sele kapıldığını söyleyerek, "Görümcem Şengül Kuş ile kızı Senanur Kuş, binanın 3'üncü katında oturuyorlardı. O sırada bir üst katta oturan diğer görümcemin torunları ile aynı evdeydiler. Sel sırasında telefonla konuştuk. Aile 'WhatsApp' grubumuzdan mesajlaştık. Senanur'un bize son mesajı 'Burası çok kötü, dua edin bize' oldu. O mesajdan sonra da bir daha onlardan haber alamadık. 2 gündür burada umutlu bir haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.