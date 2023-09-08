Sel felaketine kurban giden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nde sel felaketine kurban giden doktorun cenazesi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde toprağa verildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada'daki tatil evlerinde sel felaketine kurban giden Alanyalı Doktor Selman Bağışlar, bugün memleketi Mahmutlar Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'ndeki sel felaketinde, tatil için gittikleri İğneada'da hayatını kaybeden doktor Selman (27) ve eşi Mihriban Bağışlar (25) için dün cenaze töreni düzenlendi. Anestezi asistanı Dr. Selman Bağışlar'ın görevli olduğu İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan törende, çift için helallik alınırken dua edildi. Ardından Mihriban Bağışlar'ın cenazesi Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Selman Bağışlar'ın cenazesi ise defnedilmek üzere Antalya'nın Alanya ilçesine göndermişti.

Mahmutlar'da defnedildi

Alanyalı Doktor Selman Bağışlar için memleketinde bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene, eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, çiftin yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Selman Bağışlar'ın cenazesi Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze, Dörtyol Mezarlığı'na götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Bağışlar'ın cenazesi Dörtyol Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)