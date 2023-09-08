Sel felaketine kurban giden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nde sel felaketine kurban giden doktorun cenazesi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Sel felaketine kurban giden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nde sel felaketine kurban giden doktorun cenazesi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde toprağa verildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada'daki tatil evlerinde sel felaketine kurban giden Alanyalı Doktor Selman Bağışlar, bugün memleketi Mahmutlar Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'ndeki sel felaketinde, tatil için gittikleri İğneada'da hayatını kaybeden doktor Selman (27) ve eşi Mihriban Bağışlar (25) için dün cenaze töreni düzenlendi. Anestezi asistanı Dr. Selman Bağışlar'ın görevli olduğu İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan törende, çift için helallik alınırken dua edildi. Ardından Mihriban Bağışlar'ın cenazesi Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Selman Bağışlar'ın cenazesi ise defnedilmek üzere Antalya'nın Alanya ilçesine göndermişti.

Mahmutlar'da defnedildi

Alanyalı Doktor Selman Bağışlar için memleketinde bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene, eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, çiftin yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Selman Bağışlar'ın cenazesi Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze, Dörtyol Mezarlığı'na götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Bağışlar'ın cenazesi Dörtyol Mezarlığı'na defnedildi.

Sel felaketine kurban giden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketine kurban giden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketine kurban giden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketine kurban giden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Son Haberler
İlkokul 4. sınıflarda da yazılı sınavlar kalktı
İlkokul 4. sınıflarda da yazılı sınavlar kalktı
AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran’dan veda
AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran’dan veda
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Okullar önümüzdeki pazartesi günü açılıyor
Okullar önümüzdeki pazartesi günü açılıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!