Sel sularına kapılmaktan son anda kurtulan iki itfaiye eri kurtarıldı!

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından 13 kişi hayatını kaybetti. Kayıp vatandaşlar ise arama kurtarma ekipleri, jandarmalar tarafından hala aranıyor. Bölge çok sayıda vatandaşın tahliye işlemleri devam ederken Şanlıurfa'da sel sularında mahsur kalan 2 itfaiye eri yüzerek su yüzüne çıkmayı başardı. Sudan çıkarılan 2 itfaiyeci ise su altında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

SUYA KAPILMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Şanlıurfa Abide kavşağında sel sularına gömülen 2 itfaiye eri, yüzerek sudan çıkmayı başardı. Üst geçitten alt geçide uzatılan merdiven ve sarkıtan ipler yardımıyla itfaiye erleri yukarı doğru çekildi. Çıkarılan itfaiyeciler, üst geçide çıkmayarak, su altında kalan vatandaşları da kurtarmak için çalışma başlattı. Can simidi giyen ve halat bağlayan ekipler, su içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarıyor.