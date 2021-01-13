Sel sularında bir kadının akıl almaz kurtarılma anı böyle kaydedildi!

İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağışların ardından selde sürüklenen 66 yaşındaki Bahtiye Tuna, bekçiler tarafından kurtarılmaya çalışıldı. O dehşet anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedilirken kurtarılıp hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.