Sel sularında bir kadının akıl almaz kurtarılma anı böyle kaydedildi!
İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağışların ardından selde sürüklenen 66 yaşındaki Bahtiye Tuna, bekçiler tarafından kurtarılmaya çalışıldı. O dehşet anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedilirken kurtarılıp hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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