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  3. Sel sularında bir kadının akıl almaz kurtarılma anı böyle kaydedildi!

Sel sularında bir kadının akıl almaz kurtarılma anı böyle kaydedildi!

İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağışların ardından selde sürüklenen 66 yaşındaki Bahtiye Tuna, bekçiler tarafından kurtarılmaya çalışıldı. O dehşet anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedilirken kurtarılıp hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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13 Ocak 2021 Çarşamba 08:55
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