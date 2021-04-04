Sel ve heyelan felaketi! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var!

Endonezya'nın Flores adasında görülen şiddetli yağış, sele ve heyelana yol açtı. Meydana gelen sel felaketinin ardından sular altında kalan bölgede yaşayanlar maddi kayba uğrarken; birçok kişi hayatını kaybetti bir çok kişi de yaralandı.

23 ÖLÜ, 9 YARALI, 5 KAYIP

Bölgenin yerel kaynağı tarafından yapılan açıklamada sel ve heyelan sonucunda 23 kişi hayatını kaybettiği, 9 kişi yaralandığı, 5 kişi ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Raditya Jati, Flores adasının doğusundaki Lamanele köyünde birçok evi sel bastığını ve çamur altında kaldığını belirtti.

DEVLET BAŞKANLIK SARAYI SULAR ALTINDA KALDI



Şiddetli yağışların Doğu Timor’da da etkili olduğu ve başkenti Dili yakınlarında meydana gelen heyelanda 8 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Şiddetli yağış sonrası Devlet Başkanlık sarayını su bastığı ve ülkede elektrik kesintisi yaşandığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.