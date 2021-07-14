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  3. Sel ve heyelan felaketi! Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandı

Sel ve heyelan felaketi! Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandı

Rize'de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu. Kayıp ihbarı sonrası arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Sel ve heyelan felaketi! Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandı 1110

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 3 kişi kayboldu.