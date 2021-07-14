Sel ve heyelan felaketi! Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandı Rize'de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu. Kayıp ihbarı sonrası arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

1 10 Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 3 kişi kayboldu.