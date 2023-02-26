Selaelo Rasebotja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selaelo Rasebotja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selaelo Rasebotja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selaelo Rasebotja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selaelo Rasebotja 26 Nisan 2001 tarihinde Mahwelereng, Limpopo şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selaelo Rasebotja Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Selaelo Rasebotja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 14 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Selaelo Rasebotja'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Selaelo Rasebotja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selaelo Rasebotja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Selaelo Rasebotja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selaelo Rasebotja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında SuperSport Res.

14 Ağustos 2020 yılında SuperSport Utd.

Selaelo Rasebotja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selaelo Rasebotja şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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