Selahaddin Menteş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELAHADDİN MENTEŞ KİMDİR?

Doğum tarihi : 03.Ekim.1970

Selahaddin Menteş kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Hukuk Adamı, Bürokrat

Selahaddin Menteş doğum yeri : Malatya

SELAHADDİN MENTEŞ BİYOGRAFİSİ

17 Ekim 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarı oldu.

Selahaddin Menteş, 3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’da doğmuştur. Babası Bekir Menteş’dir. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Elâzığ'ın bir ilçesi Sivrice’de okudu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu.

Selahaddin Menteş, 1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan’daki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı.

2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı. 2006'da Diyarbakır'a atanan hâkim Selahaddin Menteş, özellikle taş atan çocuklara verilen cezalara muhalefet şerhi koymasıyla dikkat çekti.



2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü.

2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. 2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı.

2014 Şubat ayı itibari ile Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır.

16 Mayıs 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığına atanmıştır.

Selahaddin Menteş, evlidir ve 2 çocuğu vardır.

17 Ekim 2017 tarihinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek'in görevden alınarak yerine Selahaddin Menteş getirildi.