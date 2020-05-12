Selahattin Baki: Futbolun doğasına uygun antrenman şekillerine dönmek istiyoruz

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, koronavirüs testi pozitif çıkan iki personelin tedavilerine başlandığını belirterek yavaş yavaş futbolun doğasına uygun antrenman şekillerine dönüş yapmak istediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, FB TV'de açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı futbol takımında yapılan testler ile ilgili bilgiler veren Selahattin Baki, "Geçen hafta Samandıra'da bütün önlemlerimizi alarak bireysel çalışmalara başladık. Tabii artık günümüzün şu ortamına uygun olarak mecburen bütün testlerimizi yaptık. A Takım bütün futbolcularımız, bütün teknik personelimiz ve bütün idari personelimiz. Maalesef bir idari personelimizin test sonucu pozitif geldi. Dolayısıyla hemen önlem alarak antrenmanları iptal ettik. Dün tekrar tam kadro COVID-19 testleri yapıldı. İlk gün pozitif çıkan arkadaşımızın testi maalesef tekrar pozitif çıktı. Yani o teşhis doğru çıktı. Bununla beraber ek olarak bir idari personel arkadaşımızın da pozitif çıktı. Her ikisinin de tedavisine başlandı, ilaç tedavilerine başlandı. İkisine de geçmiş olsun diyorum. Şimdi bu durumda ne yapılır? Tabii ki idmanları güncellemek durumunda kalıyoruz. Şu anda tekrar bireysel olarak temassız bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başka bir vaka çıkmazsa ki umut ediyoruz, çıkmayacak. Önümüzdeki günlerde grupları biraz daha kalabalıklaştırarak, biraz daha futbolun doğasına uygun antrenman şekillerine tekrar dönerek yavaş yavaş dönüş yapmak istiyoruz. Ama dediğim gibi tamamıyla korona durumuyla paralel bir şekilde ilerleyecek" dedi.

'UMARIM BAŞKA BİR VAKA ÇIKMAZ VE RAHAT, SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÖNÜMÜZE BAKARIZ'

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her zaman insan sağlığını ön planda tuttuğunun altını çizen Selahattin Baki, "Umarım başka bir vaka çıkmaz ve rahat, sağlıklı bir şekilde önümüze bakarız. Buradan şunu da söylemek istiyorum; şu ana kadar bazı rakiplerimizde gerek sporcu gerek idari personel gerek yönetici bazı pozitif vakalar olmuş, resmi olarak da açıklandı. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum; bundan sonraki ortam, bundan sonraki süreç ne gösterir bilinmez ama biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman insan sağlığına öncelik veren bir zihniyetteyiz, bir yürekteyiz. Dolayısıyla her şeyin en iyisini temenni ederken de bunun da unutulmamasını rica ediyorum" diye konuştu.

'KADRO YAPILANMASINDA DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE İNCE ELEYİP SIK DOKUYARAK ÇALIŞIYORUZ'

Sarı-lacivertli ekibe yeni dahil olan İsmail Yüksek ile ilgili görüşlerini de paylaşan Selahattin Baki, "İsmail Yüksek'e öncelikle Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyorum. Biz, yönetime ilk gelirken de talip olurken de Başkanımızın da Yöneticilerimizin de vizyonu; önce kendi öz kaynaklarımıza bakıp parlayabilecek olanları parlatıp A takıma dahil etmekti. Biz, böyle bir vizyon ile geldik. İstediğimiz gibi gitmedi her şey ama vizyonumuz bu. Dolayısıyla biz zaten bu tür oyuncuları arayıp tarıyorduk. Bir süredir de İsmail'den haberimiz vardı. Bu arada kendisi de iyi bir Fenerbahçe taraftarı, o da bizim için önemli, profesyonelliğin yanı sıra. Kendisini kadromuza kattık, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi zaten ekonomik kriz, sadece Fenerbahçe'yi etkilemiyor, bütün Türk futbolunu etkiliyor ve artık Avrupa'da da birçok kulübü etkiliyor. Ortam böyleyken zaten bütün kulüplerin artık öz kaynaklarına ve genç yeteneklere yönelmesini gerektiriyorken bir de bu koronavirüs çıktı. Ve bu koronavirüs çıktıktan sonra iş iyice bu yöne doğru organik bir şekilde evrilmek zorunda. Dolayısıyla şimdi orada da başka bir rekabet başlayacak. Çünkü bütün futbol endüstrisi bu durumdan büyük darbe aldı. Hatta bütün spor endüstrisi büyük darbe aldı. Onun için biz şu andan itibaren nice İsmailleri keşfetmek için inanın bana hem Türkiye'yi hem Avrupa'yı arıyoruz, tarıyoruz. İsmail'den konu açılmışken A Takımdan da bahsetmek istiyorum. A Takım, kadro yapılanmasında dikkatli bir şekilde ince eleyip sık dokuyarak çalışıyoruz. Başkanımızın önderliğinde, ilgili Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ve ilgili profesyonellerle beraber. Yani 7/24 çalışıyoruz, buna herkesin emin olmasını istiyorum. Güzel bir çalışma içerisindeyiz. Emin adımlarla gidiyoruz" şeklinde konuştu.

" FENERBAHÇE FORMASINI, ÇUBUKLUYU GİYEN HERKES BİZİM BİR DEĞERİMİZDİR'

Son olarak sarı-lacivertli taraftara da mesaj veren Selahattin Baki, "Taraftarımızı çok özledik. Burada beraber iyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. O ortamı, atmosferi çok özledim. Onların da Fenerbahçelerini özlediğini biliyorum, hissediyorum, konuşuyoruz. Taraftarımız bu dönemde sadece şunu bilsin; zaten kötü olan bu ekonomik ortam artık onların tahammüllerinin dahi alamayacağı şekilde iyice bizi zora soktu. Sadece biz değil, bütün spor endüstrisinden bahsediyorum, bütün spor ailesinden bahsediyorum. Biraz sabırlı olsunlar, biraz yanlarımızda olsunlar. Bir de benim özel bir ricam olacak: hafta sonu biraz üzüldüm, çünkü Fenerbahçe'nin formasını giyen, branş fark etmez, voleybol, basketbol, futbol, boks, atletizm, kürek olsun, Fenerbahçe formasını, çubukluyu giyen herkes bizim bir değerimizdir. Fenerbahçe taraftarı olarak tabii ki eleştirme hakkı her zaman vardır. Sonuçta futbolun doğasında olan bir şey bu. Biz de yönetim olarak her türlü yapıcı eleştiriye açığız, her türlü profesyonel sporcumuz eleştiriye açıktır. Ama bunları kendi aramızda, kendi ailemiz içinde yaparsak çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA