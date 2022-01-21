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Selahattin Beyazıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Selahattin Beyazıt neden öldü?

Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın hayatını kaybetmesi sonucu biyografisi merak ediliyor. Peki Selahattin Beyazıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Selahattin Beyazıt neden öldü? Cevaplara haberimizde yer verdik...

Selahattin Beyazıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Selahattin Beyazıt neden öldü?

Bir dönem Galatasaray başkanlık görevini de yürüten Selahattin Beyazıt'ın hayatını kaybettiği haberi duyuruldu. Bunun üzerine futbolseverler Beyazıt'ın biyografisini merak ederek araştırmaya başladı. Bu kapsamda bizler de siz okurlarımız için Selahattin Beyazıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Selahattin Beyazıt neden öldü? Sorularını cevaplandırdık. İşte Selahattin Beyazıt biyografisi...

SELAHATTİN BEYAZIT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

5 Temmuz 1931 tarihinde Doğubayazıt'ta dünyaya gelen Selahattin Beyazıt,  1976 yılında gelir vergisi rekortmenleri arasında üçüncü sırada yer alan alıyordu. Türkiye’nin en büyük sanayicilerinden biri olan Beyazıt metal, toprak, otomotiv sanayinin yanı sıra, armatörlük de yaptı.. Selahattin Beyazıt, Beyazıt Şirketler Topluluğu’nun yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütüyordu. Türk Pirelli Yönetim Kurulu Başkanı da olan Beyazıt, ayrıca, oyuncak perakendecisi Toyiki'lerin de sahibi olan Murat Beyazıt'ın da babasıdır. Öte yandan birçok gayrimenkulü bulunan Beyazıt, 1980 yılında M. Nuri Birgi ile birlikte Bad Aachen'de yapılan bilderberg toplantısında yer almıştır

Galatasaray'da da başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, kulübün başında 9 kupa kazanmış ve cimboma Riva arazisini temin etmiştir.

Selahattin Beyazıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Selahattin Beyazıt neden öldü?

SELAHATTİN BEYAZIT NEDEN ÖLDÜ?

91 yaşındaki Beyazıt hayatını kaybederek futbol camiasını üzüntüye boğarken ölüm nedeni de merak ediliyor. Şu anda herhangi bir rahatsızlığı olduğu bilgisine ulaşılamayan Selahattin Beyazıt'ın doğal sebeplerden ötürü yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Selahattin Beyazıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Selahattin Beyazıt neden öldü?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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