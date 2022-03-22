"Selahattin Demirtaş barış insanıdır" dedi, kıyamet koptu! Sosyal medya CHP'li Tuncay Özkan'ın bu açıklamalarını konuşuyor!

CHP vekili Tuncay Özkan, sosyal medya platformunda yayınlanan bir programa konuk edildi. CHP ve ülke gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Özkan, konu Selahattin Demirtaş'a gelince savunmaya geçti. Edirne F Tipi Cezaevi'nde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Terör örgütü üyesi olmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Örgüt adına suç işlemek" suçundan hapis yatan Demirtaş için "Barış insanıdır" diyen Özkan, sosyal medyada linç edildi.

"ZİYARET ETTİM YİNE EDERİM"

CHP'li Özkan, Selahattin Demirtaş'ın suçsuz yere hapis yattığını yinelediği konuşmasında, "Demirtaş'ı ziyaret ettim, yine ederim. Bugün içerisinde bulunduğu durumu haksızlık olarak değerlendiriyorum. Onunla dayanışma içerisinde olmayı, bu ülkenin topraklarına, bu ülkenin insanlarına yapılabilecek yapılabilecek en güzel şeylerden biri olarak görüyorum. Selahattin Demirtaş bir siyaset adamıdır, barış insanıdır" ifadelerine yer verdi.

Özkan'ın konuşmasında yer alan "Selahattin Demirtaş barış insanıdır" ifadeleri ise sosyal medyada "Bir ölü ne kadar sağ değilse demirtaşta o kadar barış adamı değildir." şeklinde yorumlar geldi.