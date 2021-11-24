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  3. Selahattin Demirtaş cezaevinden harekete geçti! Hadsiz paylaşımıyla muhalefeti kışkırttı!

Selahattin Demirtaş cezaevinden harekete geçti! Hadsiz paylaşımıyla muhalefeti kışkırttı!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Muhalefet partilerine seslenen Demirtaş, partilerden hükümeti istifaya çağırmalarını ve ortak miting yapmalarını isteyerek ayaklandırmaya kalktı.

Selahattin Demirtaş cezaevinden harekete geçti! Hadsiz paylaşımıyla muhalefeti kışkırttı!

Terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yine kitleleri kışkırtıcı bir paylaşımda bulundu. 

Selahattin Demirtaş'tan tepki çeken paylaşım! Muhalefeti hükümete karşı ayaklandırmaya kalktı

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı tepki çeken paylaşımda, muhalefetin hükümete karşı mitingler düzenlemesini istedi. 

 

 

Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  " Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" ifadelerini kullandı. 

Demirtaş'ın hadsiz çıkışı sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Kullanıcılardan biri Demirtaş'a," Ekonomi ve refah seviyesi umrundaysa teröristlere çağrı yap silah bıraksınlar" diyerek yanıt verdi. 

Selahattin Demirtaş'tan tepki çeken paylaşım! Muhalefeti hükümete karşı ayaklandırmaya kalktı

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