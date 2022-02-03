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  3. "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna tokat gibi tarihi cevap! Demirtaş'ın ağzından çıkan cümleler tek tek sıralandı! "HDP, Öcalan'ın projesidir"

"Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna tokat gibi tarihi cevap! Demirtaş'ın ağzından çıkan cümleler tek tek sıralandı! "HDP, Öcalan'ın projesidir"

Son günlerde özellikle CHP ve Genel Başkanı'nın merak ettiği "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna, vatandaştan yanıt geldi. Sosyal medyada kolaj haline getirilen Demirtaş cümleleri, "pes" dedirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu gibi isimlerinde yakından ilgilendiği ve merak ettiği "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna sosyal medya kullanıcılarından yanıt geldi. HDP eski Genel Başkanı'nın konuşmaları esnasında söylediği cümleler bir bir sıralanırken, "İşte bu yüzden hapiste" yanıtı da beraberinde geldi. Görüntülerde Demirtaş'ın, "HDP, Öcalan'ın projesidir" ifadesi dikkat çekti.

Selahattin Demirtaş neden hapiste? sorusuna tokat gibi tarihi cevap! Demirtaş'ın ağzından çıkan cümleler tek tek sıralandı! HDP, Öcalan'ın projesidir

"APO'NUN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"

Yayımlanan video görüntülerinde, Selahattin Demirtaş'ın dünden bugüne PKK'ya ve APO'ya yönelik sarf ettiği cümleler yer aldı. 9 kutucuğun her birine bir cümlesi sıkıştırılan Demirtaş'ın, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, PKK'lı cenazesine gitmeyen vekil hakkında soruşturma açarım" şeklinde konuştuğu görüldü. Paylaşıma birçok vatandaş tepki gösterirken, Selahattin Demirtaş'ın ömür boyu hapiste olması gerektiği savunuldu.

Selahattin Demirtaş neden hapiste? sorusuna tokat gibi tarihi cevap! Demirtaş'ın ağzından çıkan cümleler tek tek sıralandı! HDP, Öcalan'ın projesidir

 

Büşra Mercimek
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