"Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna tokat gibi tarihi cevap! Demirtaş'ın ağzından çıkan cümleler tek tek sıralandı! "HDP, Öcalan'ın projesidir"

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu gibi isimlerinde yakından ilgilendiği ve merak ettiği "Selahattin Demirtaş neden hapiste?" sorusuna sosyal medya kullanıcılarından yanıt geldi. HDP eski Genel Başkanı'nın konuşmaları esnasında söylediği cümleler bir bir sıralanırken, "İşte bu yüzden hapiste" yanıtı da beraberinde geldi. Görüntülerde Demirtaş'ın, "HDP, Öcalan'ın projesidir" ifadesi dikkat çekti.

"APO'NUN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"

Yayımlanan video görüntülerinde, Selahattin Demirtaş'ın dünden bugüne PKK'ya ve APO'ya yönelik sarf ettiği cümleler yer aldı. 9 kutucuğun her birine bir cümlesi sıkıştırılan Demirtaş'ın, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, PKK'lı cenazesine gitmeyen vekil hakkında soruşturma açarım" şeklinde konuştuğu görüldü. Paylaşıma birçok vatandaş tepki gösterirken, Selahattin Demirtaş'ın ömür boyu hapiste olması gerektiği savunuldu.