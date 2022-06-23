Selahattin Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu hakkında skandal açıklama yapmıştı! Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen mahkeme kararını eleştiren ve geçmişte katıldığı bir TV programında tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın AİHM kararına göre serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülüyordu.

RÜTBELERİ GERİ ALINACAK

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın Hanefi Avcı’ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.