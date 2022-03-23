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Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarma sözü veren Kılıçdaroğlu'na CHP'li, Özgür Özel şoku! "Dağdan gelen talimatı alan Demirtaş!"

CHP'li Özgür Özel'in, önceki dönemlere ait paylaşımları ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş suçsuz yere hapiste, onu çıkaracağız" dediği HDP eski Eş Genel Başkanı için CHP'li Özel, "Dağdan gelen talimatı alan Demirtaş" ifadelerini kullanmış.

Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarma sözü veren Kılıçdaroğlu'na CHP'li, Özgür Özel şoku! "Dağdan gelen talimatı alan Demirtaş!"

Gün geçmiyor ki sosyal medya platformlarında eski içerikler gün yüzüne çıkmasın. CHP'nin, HDP ve Demirtaş sempatisinin doruklarında olduğu bu günlerde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, önceki dönemlere ait paylaşımları partiyi içten karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş suçsuz yere hapis yatıyor" cümlesine karşılık Özel'in, "Dağdan ve adadan talimat alan Demirtaş" ifadelerine yer vermesi sosyal medyada "Kılıçdaroğlu iyi dinle, kendi üyen anlatıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarma sözü veren Kılıçdaroğlu'na CHP'li, Özgür Özel şoku! Dağdan gelen talimatı alan Demirtaş!

"ADALARDAN, DAĞLARDAN"

Özgür Özel'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadır" ifadelerine yer verince, sosyal medya kullanıcıları "Kılıçdaroğlu duymalı, kendi üyesi aylardır sorduğu soruya yanıt vermiş" yorumunda bulundu.

Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarma sözü veren Kılıçdaroğlu'na CHP'li, Özgür Özel şoku! Dağdan gelen talimatı alan Demirtaş!

KILIÇDAROĞLU EN SON NE DEDİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Az kaldı bekleyin, Demirtaş'ı da Kavala'yı da kurtaracağız" ifadelerine yer vermişti.

Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarma sözü veren Kılıçdaroğlu'na CHP'li, Özgür Özel şoku! Dağdan gelen talimatı alan Demirtaş!Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarma sözü veren Kılıçdaroğlu'na CHP'li, Özgür Özel şoku! Dağdan gelen talimatı alan Demirtaş!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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