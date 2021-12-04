Selahattin Demirtaş'ın çağrısına uydu, 29 ilden otobüs kaldırdı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük miting hayali suya düştü! Mersin Valiliği mitingine katılan kişi sayısını açıkladı!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden İYİ Parti ve CHP'ye 'Birlikte mitingler yapın' mesajına Kemal Kılıçdaroğlu yanıtsız kalamadı. Mersin'de miting düzenleyen Kılıçdaroğlu, istediği coşkuyu alamadı. Demirtaş'ın çağrısını yerine getirmek için ülkenin 29 ilinden otobüsler kaldırılan mitinge gelenlerin sayısı, Mersin Valiliği tarafından açıklandı.

29 İLDEN OTOBÜS KALDIRILDI 25 BİNİ GEÇEMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun çağrıya uyması üzerine 29 ilden kaldırılan ücretsiz otobüslere, 25 bin vatandaş dahi binemedi. Sayılar 25 binin altında kaldı, Mersin Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "CHP’nin Mersin’deki mitingine yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldı, miting olaysız şekilde tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

"TOPLADIĞIN KALABALIK ORTADA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mitingi için, "Bugün Mersin'deydi, Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Topladığın kalabalık ortada, resmi rakamlar elimizde." ifadelerine yer verdi.