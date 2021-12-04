Murat Dalkılıç'tan Haluk Levent'e garip gönderme : "Yala beni, yut beni, öp beni"Selahattin Demirtaş'ın çağrısına uydu, 29 ilden otobüs kaldırdı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük miting hayali suya düştü! Mersin Valiliği mitingine katılan kişi sayısını açıkladı!Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan, Şarkılar Bizi Söyler programında "Bulamazsın" şarkısını söyledi, seyirci kendinden geçti! Dinleyenleri mest etti!Denizli'de deprem mi oldu 4 Aralık 2021? Denizli neden sallandı 4 Aralık 2021?Aydın'da deprem mi oldu 4 Aralık 2021? Aydın neden sallandı 4 Aralık 2021?İstanbul Anadolu Kavağı'nda gezi teknesi ve kargo teknesi çarpıştı! Yaralılar var!Veriler açıklandı! Tüm birikimini kripto paraya yatıranın vay haline! Piyasa fena çakıldı, kiminin hayalleri, kiminin parası battı!Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 4 Aralık 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı Son dakika! İran'da Natanz nükleer tesisi yakınında patlama meydana geldi!Galatasaray 2-2 Altay | MAÇ SONUCU
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  3. Selahattin Demirtaş'ın çağrısına uydu, 29 ilden otobüs kaldırdı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük miting hayali suya düştü! Mersin Valiliği mitingine katılan kişi sayısını açıkladı!

Selahattin Demirtaş'ın çağrısına uydu, 29 ilden otobüs kaldırdı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük miting hayali suya düştü! Mersin Valiliği mitingine katılan kişi sayısını açıkladı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Birlikte mitingler yapın' çağrısına uyup, Mersin'de miting düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun mitingi olaysız sona erdi ancak, beklenen coşkuyu alamadı.

Selahattin Demirtaş'ın çağrısına uydu, 29 ilden otobüs kaldırdı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük miting hayali suya düştü! Mersin Valiliği mitingine katılan kişi sayısını açıkladı!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden İYİ Parti ve CHP'ye 'Birlikte mitingler yapın' mesajına Kemal Kılıçdaroğlu yanıtsız kalamadı. Mersin'de miting düzenleyen Kılıçdaroğlu, istediği coşkuyu alamadı. Demirtaş'ın çağrısını yerine getirmek için ülkenin 29 ilinden otobüsler kaldırılan mitinge gelenlerin sayısı, Mersin Valiliği tarafından açıklandı.

Selahattin Demirtaş'ın çağrısına uydu, 29 ilden otobüs kaldırdı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük miting hayali suya düştü! Mersin Valiliği mitingine katılan kişi sayısını açıkladı!

29 İLDEN OTOBÜS KALDIRILDI 25 BİNİ GEÇEMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun çağrıya uyması üzerine 29 ilden kaldırılan ücretsiz otobüslere, 25 bin vatandaş dahi binemedi. Sayılar 25 binin altında kaldı, Mersin Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "CHP’nin Mersin’deki mitingine yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldı, miting olaysız şekilde tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

"TOPLADIĞIN KALABALIK ORTADA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mitingi için, "Bugün Mersin'deydi, Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Topladığın kalabalık ortada, resmi rakamlar elimizde." ifadelerine yer verdi.

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